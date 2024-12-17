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Общество 17 декабря 2024 08:14

Легендар и Инита: названы наиболее редкие имена новорожденных в Казани

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С 9 по 15 декабря в Казани родилось 385 детей: 203 девочки и 182 мальчика, сообщили в мэрии столицы РТ.

Самый крупный ребенок, появившийся на свет на прошлой неделе, весил 4500 граммов, а самый маленький — 2030.
Традиционно был составлен топ наиболее популярных и редких имен, которые получали новорожденные.

Так, чаще всего казанцы называли детей Эмиром, Тимуром, Робертом, Амиром, Мухаммадом, Макаром, Эмином, Эмилем, Артуром, Давидом, Амалией, Мией, Кирой, Дианой, Мирославой, Миланой, Айлин, Камилой, Эмилией, Асель, Ясминой.

Наиболее редкими именами для мальчиков стали Легендар, Идель, Сайдаш, Филипп, Святослав, Усман, Елисей, Эрик, Кайнар, Гарай, Исмаил, Ерофей, Сулейман, для девочек — Эйла, Авелина, Инита, Эллария, Афина, Варвара, Николь, Лина, Хаят, Кайла, Дея, Зейнап.

В Управлении ЗАГС Казани добавили, что за прошедшие семь дней в городе было заключено 179 браков.

#редкие имена новорожденных
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