Легенда «Рубина» Домингес начнет матч с «Аланией»

Чемпион России в составе казанского «Рубина», аргентинец Алехандро Домингес посетит домашний матч казанцев 8-го тура первой лиги с «Аланией», который пройдет 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Футболист нанесет символический удар по мячу и раздаст автографы болельщикам. Алехандро Домингес — нападающий, на счету которого 107 матчей за казанский клуб и 43 гола. Вместе с «Рубином» аргентинец стал чемпионом России в 2009 году.

Аргентинец в 2004 году перешел в «Рубин» из «Ривер Плейта». В 2007 году его продали в питерский «Зенит», а спустя два сезона Алехандро вернулся в казанский клуб. В 2010 году Домингес ушел в «Валенсию». Завершил свою игровую карьеру аргентинский нападающий в Испании в 2018 году в возрасте 37 лет.