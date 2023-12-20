Легенда российского холода POZIS отмечает 125-летний юбилей

Фото: АО "ПОЗиС"

Зеленодольский Завод имени Серго (POZIS) Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) – одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России по выпуску крупной бытовой техники и высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования. В этом году он отмечает 125 лет со дня образования. Основное направление деятельности – холодильное производство, которое было освоено в конце 1950-х годов. Всего предприятием за это время выпущено более 15 млн единиц холодильной техники.

Первые холодильники ДХ-120, производимые еще в советские времена под торговой маркой «Мир», известны своим качеством, надежностью и долговечностью. Этот бытовой прибор стал поистине народным: было выпущено около двух миллионов холодильников, ставших символом своего времени.

Легендарную марку «Мир» сменил бренд POZIS, широко известный не только в России, но и далеко за ее пределами. Высокотехнологичная холодильная техника не уступает по характеристикам зарубежным аналогам. Качество продукции соответствует стандартам Международной организации по сертификации и основным стандартам Европейского союза.

Линейка холодильной техники POZIS насчитывает более 160 базовых моделей и свыше 700 модификаций, где используется только экологичная «зеленая» технология.

Компания в числе первых в России освоила производство медтехники с применением необходимых технических решений для обеспечения современных требований «холодовой цепи» - хранения лекарственных препаратов с сохранением постоянных температурных условий и стандартов GMP. Инновационные фармацевтические и лабораторные холодильники, морозильники и холодильники для хранения крови и вакцин, а также УФ-рециркуляторы успешно используются в крупнейших медицинских учреждениях, службах крови, специализированных научно-исследовательских учреждениях, аптечных сетях.

Также POZIS активно реализует промышленный инжиниринг. На предприятии успешно функционирует Центр компетенций по проектированию и изготовлению нестандартного технологического и испытательного оборудования, который создан по решению Госкорпорации Ростех на базе компании. Высококвалифицированные специалисты завода осуществляют перспективные инновационные проекты, как для нужд собственного производства, так и для сторонних предприятий. Также внедряются наукоемкие технологии, в том числе и собственные разработки.

Вклад заводчан в развитие социально-экономического и промышленного потенциала страны не раз высоко оценивался на уровне государства. В 2023 году за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности Указом Президента РФ Владимира Путина многотысячный коллектив дважды орденоносного производственного объединения «Завод имени Серго» был награжден Почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде».

«За более чем вековую историю существования «ПОЗиС» из небольшого металлургического производства превратился в крупное многопрофильное промышленное предприятие, сохранившее вековые производственные традиции. Все наши достижения – это заслуга его работников, каждый из которых вносит свой трудовой вклад в развитие отечественного машиностроения. Уверен, благодаря накопленному опыту и профессионализму коллектив «ПОЗиС» и в дальнейшем будет также динамично развиваться», - отметил генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов. Реклама. АО «ПОЗиС»