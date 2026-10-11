«Легенда пала»: как FromSoftware заставили меня оплакивать богов

«У меня ноль негатива к этой игре. Никакой ярости. Чистый, незамутненный кайф исследователя. Но есть один нюанс» Елизавета Волкова Редактор «Татар-информа»

Индустрия годами убеждала нас, что игры Хидэтаки Миядзаки – это цифровая версия пыточной, куда нормальные люди заходят только за деньги или по ошибке.

А потом в мою жизнь пришел Elden Ring.

Теперь я захожу туда стабильно пару раз в неделю, люблю эту игру сильнее, чем остальные, и… плачу. Нет, не от того, что меня в сотый раз размазал по арене этот огромный мужик с топором. Я плачу оттого, что этот мужик погиб. Добро пожаловать в феномен соулслайков, о котором вам забыли рассказать тру-хардкорщики.

Почему индустрия заслужила эту оплеуху?

Чтобы понять, почему релиз Elden Ring выглядел как пришествие мессии, надо вспомнить, во что превратились современные AAA-блокбастеры.

Обычная игра последних десяти лет общается с вами, как с пятилетним ребенком. Каждый уступ заботливо покрашен канареечно-желтой краской, чтобы вы, не дай бог, не упали. На экране пульсируют сорок пять маркеров, компас, мини-карта и подсказки: «Нажмите Х, чтобы пойти вперед». Сюжет подается через радиопереговоры, где вам каждые пять минут объясняют, кто плохой, кто хороший и почему надо спасти мир.

И тут выходит игра, где тебя буквально выбрасывают в чистое поле в одном исподнем, не дают журнала заданий, не вешают стрелочку над головой и на первой же минуте натравливают всадника на золотом коне размером с панельную пятиэтажку.

Феномен соулслайков держится на парадоксе: игры FromSoftware стали хитами не потому, что они сложные, а потому что они относятся к игроку с уважением. Они не считают тебя дураком. Хочешь идти вон в тот замок? Иди. Проиграешь? Конечно. Но это будет твой выбор, а не указание маркера.

Скриншот из игры

Личный цирк

Когда «ветераны серии» рассуждают о соулсах, они оперируют терминами: «фреймрейт», «пойз», «мета-билд» и «честное прохождение с дрыном первого уровня без брони».

Я посмотрела на это и пошла своим путем, без гайдов и мета-билдов. Зачем портить себе свидание со смертью спойлерами?

Моя героиня когда-то вышла из тюрьмы в железном шаре на голове – именно так выглядел мой выбор стартового класса «Заключенный». Если вы не в курсе, стартовый сет Заключенной – это тюремные лохмотья и гигантский железный шар на голове, сквозь который мирно поблескивает один глаз.

Чем воюет эта машина смерти? Мечом? Алебардой? Нет. Рапирой и цепом. Потому что элегантный укол шпагой прекрасно сочетается с хаотичным размахиванием шипастым шаром на цепи, как будто ты не герой, а аниматор на очень агрессивном детском утреннике. А если враг не понимает намеков холодного оружия, персонаж достает посох и заливает все вокруг синей магией.

В этом есть особый, почти шекспировский гротеск. Тысячелетние полубоги, управлявшие движением звезд и судьбами смертных, пали жертвой несияющего паладина в золотых доспехах. Их наследие помножила на ноль бездомная узница в железном наморднике, которая просто перекатывалась под ударами их священных мечей и тыкала их рапирой в пятку. Это унизительно, смешно – и оттого еще более трагично.

И самое страшное? Мне ни разу не было душно. У меня ноль негатива к этой игре. Никакой ярости. Чистый, незамутненный кайф исследователя.

Но есть один нюанс.

Скриншот из игры

Постбоссовая депрессия: когда победа хуже поражения

Главный миф о соулслайках гласит: победив босса, игрок испытывает экстаз и кричит в пустоту комнаты о своем величии.

Моя реальность: босс падает замертво, на экране загорается золотая надпись, я убираю руки с клавиатуры и начинаю рыдать.

Существует неофициальный психологический термин «постбоссовая депрессия», и я, кажется, ее нулевой пациент. Понимаете, в играх Миядзаки сюжет подается не через диалоги, а через трагедию. Все эти полубоги – не картонные злодеи из мультфильмов. Это сломленные, одинокие, полубезумные существа, которые веками сидят в своих полуразрушенных замках посреди умирающего величия.

Генерал Радан сожрал собственный разум и кружит по пустыне на крошечной любимой лошадке. Морготт до последнего защищает столицу, которая всю жизнь презирала его и держала в канализации. Маления гниет заживо в корнях мертвого древа.

И тут прихожу я. В ведре на голове, с рапирой и цепом. Убиваю их. Оркестровая музыка стихает. На арене повисает оглушительная, мертвая тишина.

Прислушайтесь к саундтреку. В большинстве игр во время битвы с боссом играет героический марш, кричащий: «Давай наваляй этому гаду!» У Миядзаки оркестр звучит как панихида. Скрипки плачут, хор затягивает реквием, и музыка оплакивает босса прямо в процессе боя, словно заранее зная его судьбу. Тебе не дают почувствовать себя спасителем – тебе с первых нот намекают, что ты пришел усыплять смертельно больное животное.

И ты стоишь в этой пустоте, смотришь на оседающий пепел и думаешь: «Я победила. Я забрала твою Великую Руну. Но ради чего? Мир стал еще более пустым и мертвым, а тебя больше нет».

Это удивительный эмоциональный твист: игра не награждает тебя фанфарами и праздничным салютом. Она оставляет тебя один на один с последствиями твоего триумфа.

Эпитафия вместо титров

Эта меланхолия разлита везде. В Elden Ring практически невозможно «спасти» кого-то из второстепенных персонажей. Любая помощь дружелюбному воину-кувшину или милой слепой девушке в конечном итоге приводит их к могиле. Игра методично отбирает у тебя все живое, напоминая: пытаясь починить умирающий мир, ты лишь ускоряешь его агонию.

В конечном счете игры FromSoftware оказались вовсе не симулятором боли для мазохистов. Это интерактивная элегия.

Нас называют «Погасшими», но на самом деле мы – могильщики. Мы бродим по руинам чужого золотого века, добивая титанов, которые просто не смогли вовремя уйти на покой. Боги создавали законы мироздания, вели войны и строили цивилизации тысячелетиями – лишь для того, чтобы в финале к ним заглянула женщина с железным шаром на голове и прекратила их страдания хаотичным взмахом шипастого цепа.

Ты садишься на Трон Элдена не с чувством триумфатора, а с тяжестью патологоанатома, закрывшего последний отчет. Ты теперь владыка. Но править тебе предстоит миром призраков, который ты только что собственноручно зачистил под ноль.

И все же на следующей неделе я запущу игру снова. Не ради вызова рефлексам, а ради того, чтобы еще раз отдать честь этим великим, безумным и бесконечно одиноким богам.

Елизавета Волкова – редактор «Татар-информа». В ньюсруме работает с текстами, а за его пределами танцует high heels, исследует поп-культуру, читает комиксы и проходит видеоигры. Любит ностальгию по нулевым и воспитывает собаку с очень грозным именем.