Легенда мирового дзюдо Эцио Гамба проведет семинар-практикум в Казани

Фото: Пресс-служба Федерации дзюдо России

В рамках проекта «Академия Федерации дзюдо России» на базе казанского Центра дзюдо «Батыр» олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер чемпионата мира, генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба проведет трехдневный практикум по программе «Методика обучения технике дзюдо». В мероприятии также примут участие заслуженные тренеры России Евгений Кулдин, Дмитрий Морозов и Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Планируется, что в семинаре-практикуме примут участие ведущие тренеры дзюдо регионов России.

«Одно из приоритетных направлений деятельности нашей Федерации – подготовка высококвалифицированных кадров. Поэтому мы увеличили количество семинаров для тренеров и постоянно работаем над улучшением их программы. Эцио Гамба – один из лучших специалистов мира, человек, которого очень ценит Президент России Владимир Путин и который хорошо знает нашу страну, в том числе и с точки зрения региональных тренеров. Он понимает, над чем нужно работать, чтобы быть еще более конкурентоспособными», – отметил Сергей Соловейчик.

Также Президент Федерации дзюдо России отметил, что каждая встреча с Эцио Гамбой – это радость для спортсменов, тренеров и руководства Федерации.

«Будем продолжать организовывать подобные мероприятия в разных регионах России. С привлечением не только Эцио, но и других лидеров мирового дзюдо. Уже запланировано участие швейцарских и французских специалистов», – поделился Сергей Соловейчик.

Мероприятие в Казани состоится со 2 по 4 апреля на татами центра дзюдо «Батыр».