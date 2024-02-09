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Легенда футбольного клуба «Рубин» Хузин открыл манеж «Форвард» в Пестрецах
В Пестрецах перед отчетной сессией района торжественно открыли футбольный манеж «Форвард». В мероприятии приняли участие глава района Ильхам Кашапов, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, гендиректор футбольного клуба «Рубин» Александр Айбатов, легенда футбольного клуба «Рубин» Рустем Хузин.
Ильхам Кашапов рассказал, что площадь спортивного сооружения 1,3 тыс. квадратных метра. Оно разделено на 2 части, состоит из игрового зала и примыкающего к нему административно-бытового корпуса.
«В нашем районе футбол является одним из самых полюбившихся видов спорта не только среди детей, но и среди людей старшего возраста. „Форвард“ будет способствовать круглогодичной профессиональной подготовке футболистов различного уровня и воспитанию подрастающего поколения», — подчеркнул глава района.
Он вручил благодарственные письма коллективу строительной компании и других организаций, которые внесли свой в вклад в появление объекта.
В свою очередь Марат Ахметов отметил, что в республике развиваются 139 видов спорта, у молодежи есть возможность заниматься любым видом по желанию, и условия для этого создаются.
«Пусть этот манеж ведет пестречинских ребят к спортивным успехам, укрепляет в них здоровый образ жизни, и пусть в дальнейшем из них вырастут достойные личности», — пожелал он.
После церемонии передачи ключей и разрезания красной ленты гости направились внутрь объекта, где познакомились с воспитанниками. Право первым начать игру в новом футбольном поле предоставили Ильхаму Кашапову и Марату Ахметова.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.
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