Легализация «теневых» зарплат и равномерные расходы: что поручил Минниханов районам РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В текущих условиях требуется постоянная работа по повышению доходов бюджета и эффективности расходов. Такими словами начал подводить итоги совещания финансовых, казначейских и налоговых органов Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«По налогу на прибыль – в первом полугодии целый ряд крупных предприятий снизил платежи в бюджет на 14 млрд. При этом значительная часть организаций работает с убытком. Необходимо вести постоянный мониторинг ситуации и составить прогноз на ближайшую перспективу предприятий, а также принять меры по поддержке», – заявил Раис Татарстана.

По НДФЛ Минниханов поручил продолжить деятельность комиссий по легализации «теневой» зарплаты, а также сокращать неформальные рынок труда и оформление трудовых отношений. «Также необходимо активизировать работу с задолженностью по НДФЛ. У нас во многих городах и районах рост по ней», – добавил Раис РТ.

Минниханов подчеркнул, что в целом ряде районов допущено снижение платежей по упрощенной системе налогообложения, и поручил рассмотреть работу налогоплательщиков в рамках муниципальных балансовых комиссий, чтобы разобраться с этой ситуацией.

«Муниципалитетам нужно обратить внимание на земельный налог. 21 муниципалитет снизил поступления по сравнению с первой половиной прошлого года. Это большие цифры снижения. По неналоговым доходам поручаю муниципалитетам провести анализ задолженности по арендным платежам. Цифры, может, и небольшие, но ряд районов имеет упущения», – продолжил Раис Татарстана.

Что касается расходов, то тут он поручил усилить работу по повышению эффективности расходования средств и обеспечить их безусловное освоение. «Нельзя оставлять на конец года, а потом аврально расходовать. Все должно быть своевременно и равномерно», – заявил Минниханов, отметив, что расходы за полгода составили 40% от плана на год.

«Хочу отдельно отметить освоение средств в рамках нацпроектов, которое составляет пока 36,5%. Необходимо равномерно проводить расходование средств в течение года, особенно в рамках федеральных средств», – добавил Минниханов.

Он также отметил, что направлять доходы от внебюджетной деятельности на увеличение зарплат – хороший резерв для удержания кадров. И, по его словам, в некоторых муниципалитетах эта работа пока недостаточно эффективна.

«Минфину нужно координировать работу по формированию бюджета на следующий год на всех уровнях. Все расходные обязательства должны быть обеспечены реальными источниками финансирования. На муниципальном уровне нужно разработать сбалансированные бюджеты. Предусмотреть задачи в рамках нацпроектах и в майских указах Президента России о уровне зарплат в бюджетной сфере», – заключил Раис Татарстана.