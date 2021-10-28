Ледовый дворец в Лениногорске потребует проектных изменений

Вопросы добавления инженерных коммуникаций, внесения изменений в проект строительства нового ледового дворца в Лениногорске рассматривались на рабочем совещании по возведению спортивного объекта. Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов поручил службам в кратчайшие сроки внести изменения, провести работы, рассмотреть вопросы транспортной развязки и дальнейшего благоустройства территории, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: © пресс-служба Лениногорского района.

Жители города и района давно ждут современный спортивно-ледовый комплекс, ведь количество систематически занимающихся спортом лениногорцев с каждым годом растет. Дворец со своей инфраструктурой сделает любимый многими хоккей более доступным, а тренировки – комфортными. Здесь будут созданы все условия и для занятий фигурным катанием.

Проектные и строительные работы ведет ООО «Фортэкс». Строительство планируется завершить в июле 2022 года.