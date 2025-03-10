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Общество 10 марта 2025 11:06

Ледовую переправу Зеленодольск – Нижние Вязовые закроют 11 марта

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Ледовую переправу Зеленодольск – Нижние Вязовые закроют 11 марта, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану. Предварительно, она перестанет работать в 7 утра.

Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по РТ напоминают жителям республики, что выезд автомобилей на лед вне ледовых переправ запрещен. Административный штраф за выход на лед толщиной менее 7 см и выезд на автотранспорте на лед вне ледовых переправ составит:

  • для граждан – от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей;
  • для должностных лиц – от 5 тыс. до 7 тыс. рублей;
  • для юридических лиц – от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

«Татар-информ» рассказывал, что в связи с потеплением сегодня с 23:00 завершает работу ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон.

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