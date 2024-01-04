Ледовое шоу в Зеленодольске посетили более 300 семей участников СВО

Сегодня в ледовом дворце «Ледокол» в Зеленодольске прошли благотворительные показы шоу «Русалочка», поставленного по мотивам всем известной одноименной сказки.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, мероприятие посетили более 300 семей участников специальной военной операции. Представление также увидели воспитанники местных реабилитационных центров, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Перед зрителями выступили участники команды по синхронному катанию «Льдинка» и воспитанники казанской школы, главный постановщик — Анастасия Садыртдинова.

Юные зрители были в восторге от выступления, ярких костюмов, красивых песен и профессиональных движений фигуристов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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