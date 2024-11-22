Ледовое шоу «Щелкунчик на льду с оркестром» пройдет в Нижнекамске и Казани в декабре

Новогоднее ледового шоу в рамках проекта «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» анонсировали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» организаторы культурного проекта Москва-Татарстан.

По их словам, в шоу примут участие легендарные звезды фигурного катания, огромный симфонический оркестр, акробаты и многие другие.

В республике Татарстан проект пройдет второй раз. Первое шоу прошло в феврале в Казани на площадке «Татнефть арены». В декабре место проведения останется неизменным.

«Этот проект о любви. О большом добром сердце, о наших культурных традициях и ценностях. На самом деле, этому сюжету больше 130 лет и каждый раз обращение к "Щелкунчику" является ответственным шагом. Многие великие постановщики обращались к балету, но сделать из него что-то уникальное – очень непросто», – отметила Член Общественной палаты Российской Федерации, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

Художественный руководитель проекта «Москва-Татарстан», директор Московского симфонического оркестра «Преображение» и художественный руководитель ледового шоу Тимур Гафитуллин отметил огромный успех прошедшего концерта в феврале, а также поделился историей создания первого концерта.

«В феврале это года году у нас было проведено масштабное ледовое шоу, у нас было два представления и полный зал восторженных зрителей. Успех был настолько большой, что мы решили повторить это шоу в увеличенном масштабе! Хотелось бы отметить, что как только была начата первая работа над шоу, было страшновато. Не было у нас еще такого, чтобы симфонический оркестр выступал на льду. К счастью, все получилось даже очень хорошо: в «Татнефть арене» была очень хорошая аппаратура, которая дала охватить весь зал чистым звуком. У нас даже не сильно уменьшилось количество музыкантов, было почти как в театральной постановке - 65. Все было органично, все срослось. Это проект интересен абсолютно для всех –для взрослых, детей, музыкантов и спортсменов. Нет такой группы, которую не охватил бы этот уникальный проект», - дополнил Тимур Гафитуллин.

Ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» пройдет в Казани и Нижнекамске в двух сеансах – дневном и вечернем. Традиционная новогодняя сказка будет радовать нижнекамцев 8 декабря, а жители столицы РТ смогут насладиться представлением 14 декабря.

Зрителями представлений станут, в первую очередь, семьи участников специальной военной операции (СВО), дети-инвалиды, сироты и дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Около 4 тыс. билетов среди этих категорий зрителей распределит Общественно полезный благотворительный фонд «Терәк-Опора», сообщил председатель правления общественно полезного благотворительного фонда Терәк-Опора Мансур Хашимов.

«Организаторы ледового шоу решили порадовать детишек нашей республики пригласительными билетами. В первую очередь, мы хотим пригласить на представление инвалидов, сирот и детей участников СВО. Нами планируется раздать 4000 билетов детям. Половину этого числа мы уже раздали, в дальнейшем фонд будет вручать далее. Мы работаем со всеми районами Татарстана и оказываем такую поддержку всем, кто в ней нуждается» - отметил спикер.

Многократная чемпионка Сербии, призёр и победитель мировых соревнований, мастер спорта, солистка мировых шоу на льду, обладательница сертификата Книги рекордов Гиннеса России Елена Йованович возвращается в легендарное шоу в роли Мари. Её партнером по ледовому шоу станет Мастер спорта России по фигурному катанию, солист международных ледовых шоу Денис Голубев в исполнении Щелкунчика.

«В феврале Казань очень хорошо приняла наше представление! Лично мне очень запомнилось, как в конце программы зрители топали в пол в качестве аплодисментов участникам – было очень приятно, что гости остались довольны. В этот раз у нас будут балерина, акробаты и три воздушных гимнаста, а с Денисом мы будем исполнять главные роли Щелкунчика и Мари. Запланировано 3 сольных выхода под музыку П.И. Чайквоского. Уникальность ледового шоу заключается в том, что зритель может прийти и насладиться сразу двумя действиями в одно время: послушать прекрасную музыку в живом исполнении и посмотреть на выступление выдающихся фигуристов. Я думаю, это идеальное шоу для посещения всей семьей. Дети увидят новогоднюю сказку, а люди, увлекающиеся музыкой, тоже получат свою долю наслаждения от мероприятия. Два в одном, так сказать!» - рассказала мастер спорта, фигуристка Елена Йованович.

Денис Голубев также отметил, что особенностью этого проекта является сочетание многих прекрасных вещей: балета, музыки и фигурного катания.

Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова добавила, что очень рада тому, что жители Нижнекамска, Казани и близлежащих городов смогут увидеть новое шоу, насладиться представлением и поднять новогодний дух. «Когда мы видим «Щелкунчика» мы понимаем, что скоро Новый год - а это ощущение праздника и сказки, поэтому я всем желаю посетить этот концерт –это правда что-то необычное», - завершила свое выступление депутат.

26 апреля 2025 года выйдет первый спектакль на льду по национальной татарской сказке «Шурале» - анонсировали спикеры. На данный момент, проект находится в разработке и скоро будет анонсирован.