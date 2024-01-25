Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон возобновит работу 26 января

Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон возобновит работу в пятницу, 26 января, в 6 часов утра. Об этом сообщается сегодня в Telegram-канале «Переправа Казань — Верхний Услон».

«Завтра переправа возобновляет работу. Ограничение по весу 3,5 тонны», — говорится в сообщении.

Из-за сильного снегопада переправа через Волгу была временно закрыта 16 января. В этом зимнем сезоне она открылась 11 января.

При благоприятных погодных условиях переправа работает круглосуточно и без выходных. Стоимость проезда легкового автомобиля без прицепа составляет 300 рублей.