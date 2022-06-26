Ледовая арена «Нефтехимика» переходит на канадский формат

Нижнекамский «Нефтехимик» в своем телеграм-канале анонсировал переход на канадский размер площадки на своей домашней арене.

«Новости с «Нефтехим Арены». Финская дама (параметры 60 на 28) нас покинула. Канадская леди (параметры 60 на 26) начинает заселяться», — говорится в сообщении.

Таким образом, в новом сезоне размер площадки на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске будет 60 на 26 метров.

Ранее нижнекамский клуб объявил о подписании бывшего нападающего клуба НХЛ «Бостон Брюинз».