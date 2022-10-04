Ледоколом по рекам: Татарстан прорубит товарное окно в коридоре «Север – Юг» через Иран

Татарстан планирует развивать торговое сотрудничество с Азией и Юго-Востоком через Иран. Для этого предлагается воскресить проект транспортного коридора «Север – Юг», а для перемещения товаров задействовать Волгу и Каму. Идея грандиозная – нужно изменить уровень водохранилищ, построить суда и даже ледоколы. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».

Для развития торгового сотрудничества с Азией и Юго-Востоком предлагается воскресить проект транспортного коридора «Север – Юг», а для перемещения товаров задействовать Волгу и Каму Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для выхода на Каспий планируется задействовать Волгу и Каму

Западные санкции стимулировали поиск новых торговых путей. Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли Татарстана, сейчас ведутся работы по возрождению проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».

Еще в 2000 году Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании коридора «Север – Юг». Идея состояла в том, чтобы маршрут объединял Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем – товары в том числе планировалось доставлять через порты Ирана в Россию. Однако из-за технических сложностей контейнерные перевозки по коридору «Север – Юг» ограничились маршрутом Россия — Иран — Россия.

В июне этого года началась перевозка по транскаспийскому маршруту грузов из России в Индию. Доставка грузов занимает 25 дней.

Сейчас проект транспортного коридора находится на стадии доработки. Маршрут предполагает:

речную навигацию по рекам Волга и Кама до Астрахани или железнодорожной перевозкой до Астраханской области;

навигацию по Каспийскому морю до северного иранского порта Анзали (Бандар-Энзели);

автомобильную транспортировку по маршруту: порт Анзали – южный порт Бандар-Аббас (Bandar Abbas) на берегу Персидского залива;

морем – в индийский порт Нхава-Шева (Nhava Sheva).

Навигацию планируется сделать круглогодичной

Председатель машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров отметил, что участие республики в проекте будет способствовать развитию международных транспортных коридоров.

По его словам, проект планирует задействовать русла Волги и Камы с дальнейшим выходом на Каспийское море к территории Ирана, странам Персидского залива и Индии. У этих стран, по мнению Майорова, есть потребность в российском зерне, автомобилях, а также продукции машиностроения.

Сергей Майоров: «Мы хотим задействовать реки Волга и Кама для круглогодичной навигации» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Проблема одна ­­– реки в России зимой замерзают. Навигацию же хотят сделать не зависящей от сезонов.

«Мы хотим задействовать реки Волга и Кама для круглогодичной навигации, чтобы была возможность транспортировать грузы, не заходя в порт Оля (в Астраханской области, – прим. Т-и). товары будут идти мимо. Допустим, загрузка товарами будет проходить в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре (СММЛЦ), и по Волге – Каме все пойдет в Каспийское море», – сказал Майоров.

«Реализация проекта займет несколько лет»

В Минпромторге РТ отметили, что для реализации проекта в первую очередь нужно повысить уровень Нижнекамского и Чебоксарского водохранилищ для снижения ограничения навигации на водохранилищах Волжско-Камского каскада.

«В настоящий момент обсуждается вопрос повышения уровня Нижнекамского водохранилища до уровня 64 метров по Балтийской системе высот. Повышение уровня позволит снизить ограничение навигации на Камской ветке Волжско-Камского каскада», – отметили в пресс-службе ведомства.

Нужно некоторые части рек Волга и Кама углубить, чтобы по ним могли проходить суда грузоподъемностью 5 тыс. тонн Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Сергея Майорова, также нужно некоторые части рек Волга и Кама углубить, чтобы по ним могли проходить суда грузоподъемностью 5 тыс. тонн. «Мы будем делать углубления. Также нам необходимо построить достаточное количество ледоколов и закупить суда. Нужно будет подтянуть портовую инфраструктуру. Речь идет не только о Казани. Все порты, которые будут на протяжении маршрута, смогут грузить товары. Эти задачи стоят, обсуждаются – идет межведомственное согласование», – рассказал он.

Майоров добавил, что этот проект позволит сократить логистические затраты в несколько раз. «Я думаю, реализация проекта займет несколько лет, не меньше. Этот проект затратный, но будет более затратно, если маршрут создадут только под летнюю навигацию. Если нести затраты на углубление, шлюзы, портовую инфраструктуру, но не покупать ледоколы – будет неправильно», – считает он.

Татарстан планирует «двигаться в направлении портов Ирана»

Подъем промежуточной отметки водохранилища обсуждается уже не первый год. На днях на заседании Бассейнового совета в Казани с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова вновь подняли тему повышения уровня Нижнекамского водохранилища – до 64 метров в Балтийской системе высот (БС).

Рустам Минниханов на заседании Бассейнового совета отметил, что в долгосрочной перспективе нужно будет решать вопрос регулировки уровня Куйбышевского водохранилища Фото: president.tatarstan.ru

Проблеме более 40 лет – водохранилище изначально не было заполнено до проектной отметки в 68 метров БС, а работало при пониженном уровне – 62 метра БС. Только в 2001 году уровень был поднят до 63,3–63,5 метра БС.

По мнению главы Минэкологии и природных ресурсов Александра Шадрикова, такое решение позволит получить 1 кубический километр дополнительной регулировочной емкости. А в контексте формирования нового перспективного транспортного коридора «Север – Юг» «вопрос должен стать отдельной повесткой», уверен министр.

Рустам Минниханов тогда отметил, что в долгосрочной перспективе нужно будет решать и вопрос регулировки уровня Куйбышевского водохранилища, поскольку как сейчас – «только плотинами» ГЭС – справляться с негативными последствиями маловодья будет становиться все труднее. «Нужны более серьезные и комплексные решения», – уверен Президент РТ.

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в августе посетил ряд иранских предприятий Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Стоит отметить, что деловые контакты со странами Азии стали более актуальными в условиях геополитики. В августе Иран посетил вице-премьер Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он вместе с делегацией ознакомился с работой иранских предприятий и обсудил перспективы двустороннего сотрудничества. «У нас есть потенциал к развитию торгово-экономических связей. Предприятия республики готовы к развитию деловых контактов с партнерами из Ирана», – подчеркнул Коробченко.

В сентябре Иран посетил Президент Татарстана. Именно он в ходе визита в восточную страну вновь поставил вопрос об увеличения грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг». «Мы работаем над включением в эту дорогу татарстанских логистических центров по рекам Кама и Волга, чтобы выйти на Каспийское море и двигаться в направлении портов Ирана», – добавил Президент РТ.

«Предложение Татарстана позволит снизить нагрузку на другие маршруты»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что в рамках развития международного транспортного коридора «Север – Юг» данное предложение может быть рассмотрено. Однако препятствием станут холодные зимы.

Дмитрий Баранов: «Проект может быть выгодным при наличии всех необходимых условий, он позволит сократить стоимость и сроки доставки разных грузов на маршруте» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ключевым будет сезонный фактор, вопрос организации круглогодичной навигации. Зимы в регионах по данному маршруту могут быть весьма суровыми, что влияет на навигацию, прекращает ее. Понятно, что по мере продвижения на юг ледовая обстановка становится проще, лед совсем исчезает, но вот на севере маршрута это может повлиять на стоимость и сроки доставки грузов. То есть у перевозчиков должно быть достаточное количество судов, чтобы они могли работать в столь сложной обстановке. Не исключено, что придется искать разные варианты», – отметил он.

По его словам, проект может быть выгодным при наличии всех необходимых условий, он позволит сократить стоимость и сроки доставки разных грузов на маршруте.

«Предложение [Татарстана] позволит снизить нагрузку на другие маршруты, в частности на Восточный полигон. Развитие маршрута «Север – Юг» может стать весьма важным для экономики в целом, позволит получить больше поступлений в бюджеты всех уровней», – сообщил Баранов.

Фарид Абдулганиев: «Наша задача – обеспечить условия для товаропроизводителей из республики, чтобы логистика не была препятствием для реализации их продукции» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев в свою очередь добавил, что власть должна создавать условия, чтобы жители страны «ни на один день не почувствовали влияние санкций на транспортную составляющую».

«Наша задача – обеспечить условия для товаропроизводителей из республики, чтобы логистика не была препятствием для реализации их продукции. В условиях санкции особую важность приобретает вопрос получения товаров для населения и предприятий из тех стран, которые не заняли по отношению к России недружественную позицию», – заключил он.