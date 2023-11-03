Лед на Куйбышевском водохранилище встанет позже на 3-4 дня

По прогнозам метеорологов, лед на Куйбышевском водохранилище встанет позже на три-четыре дня. Об этом на пресс-конференции об обеспечении безопасности на водных объектах в период межсезонья и ледостава в «Татар-информе» рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

«Сложившаяся и ожидаемая гидрометеорологическая обстановка дает понять, что ожидать установления ледостава на Куйбышевском водохранилище можно на три-четыре дня позже среднемноголетних дат – 25-29 ноября», – рассказал Юрий Венедиктов.

В свою очередь начало ледостава в Нижнекамском водохранилище ожидается 16 ноября, что раньше среднемноголетних дат на 5 дней, отметили в ведомстве.