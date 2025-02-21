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Общество 21 февраля 2025 12:00

«Лечим физически и духовно»: в поликлинике в ДРКБ в Азино открыли молельную комнату

В детской поликлинике ДРКБ «Азино» открылась новая молельная комната для мусульман.

«Открытие молельных комнат уже стало доброй традицией. Мы лечим наших пациентов не только медикаментозно, но и духовно. И в трудные, и в веселые моменты они могут прийти и выразить свои желания Аллаху. Бывает, что родители приходят в такие комнаты поблагодарить Всевышнего и после выздоровления ребенка», – сказал главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Комната располагается на четвертом этаже поликлиники и вмещает восемь человек. При строительстве был применен современный материал «тихие стены». Он огнеустойчив и создает акустический комфорт, не позволяя звуку выходить из помещения. Еще одна дизайнерская новинка – «парящий формат» михраба. Арка не касается пола.

Закончилось открытие новой молельной комнаты приветственным намазом.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Идея открытия молельных комнат в торговых центрах и больницах Казани появилась в 2022 года. Инициативу поддержал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Проект проводит в жизнь Ассоциация предпринимателей-мусульман России.

#Здоровье #ислам #ДРКБ #молельная комната
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