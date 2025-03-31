«Лечению не поддается»: Ветеринар Цыпленков рассказал о кошачьем коронавирусе

Коронавирус бывает разных видов, в том числе кошачий. Об этом заявил ветеринар Евгений Цыпленков, чьи слова приводит «Радио 1».

Однако, как заверил эксперт, кошки не могут заразить «своим» коронавирусом человека. Хотя, согласно исследованиям, таким вирусом заражены почти 90% «пушистых мышеловов».

Цыпленков добавил, что такое заболевание выявили у кошек еще до эпидемии. Он начинает развиваться с легких кишечных инфекций, которые не сразу можно заметить. Однако при определенных условиях эти инфекции мутирует, и развиваются как коронавирус.

«Идет расщепление РНК. Лечению практически не поддается, и кошки гибнут», — предупредил ветеринар.

Чтобы снизить все риски, врач призвал хозяев питомцев проверять животных и сдавать экспресс-анализы.