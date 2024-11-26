Лечение у магов-аферистов обошлось жительнице Челнов в 1,2 млн рублей

Жительница Набережных Челнов увидела рекламу об услугах экстрасенсов по телевизору и позвонила по указанному номеру.

Услышав проблему женщины, маги-аферисты назначили пенсионерке «лечение» – снятие порчи стоимостью 750 тысяч рублей.

Также лекари сообщили женщине, что ей как пенсионерке и супруге тяжелобольного полагается компенсация на сумму свыше 1,2 миллионов рублей.

Только, чтобы получить эти деньги следовало заплатить 10% комиссии, которую позже вернут.

Женщина согласилась на оба предложения. Почти шесть месяцев она отправляла деньги разным адресатам по различным поводам, как того требовали маги.

Вскоре общая сумма переводов стала равна 1,2 млн рублей. Помимо денежных трат, жительница не ощущала и улучшения здоровья. Когда она наконец поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».