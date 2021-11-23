Лечение сосудов и онкологии: татарстанцы определяют приоритеты работы Минздрава РТ на год

В числе приоритетных задач Минздрава РТ на 2022 год, вынесенных на общественное голосование, — увеличение объемов паллиативной помощи, доступность медпомощи для сельских жителей, выявление злокачественных образований на ранних стадиях, увеличение количества доноров и другие.

Как проходит голосование, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель общественного совета при Минздраве РТ, эксперт Общественной палаты РТ Чингис Махмутов.

«Здравоохранение создано для людей, поэтому очень важны различные формы общения с населением. Врачи должны знать, что население больше всего волнует. У нас есть эксперты, уважаемые, опытные люди в здравоохранении, представители учебных заведений, врачебное сообщество. Они формируют перечень вопросов, и мы их обсуждаем на заседании общественного совета, а потом выставляем на голосование. Четвертый год проводим эту процедуру, и с каждым годом число участников среди населения растет», — сообщил он.

Спикер отметил, что зачастую жители региона сами предлагают вопросы, которые их больше всего волнуют. Эксперты включают эти предложения в число приоритетных задач Минздрава РТ на следующий год. К примеру, в прошлом году татарстанцы добавили важный вопрос о реабилитации постковидных больных.

«Граждан из года в год волнуют проблемы онкологии, сосудистых заболеваний и кровообращения. Кроме того, важно наличие узкопрофильных специалистов. В последние годы стал важным доступ населения к тому или иному медицинскому оборудованию. Так, два года ставился вопрос доступа к УЗИ», — подчеркнул Махмутов.

Он также рассказал, что ответственные работники Минздрава РТ ежеквартально отчитываются о ходе выполнения тех пунктов, за которые проголосовало население, на заседании общественного совета. Итоги работы подводятся в конце года, а результаты проверок выкладываются в общем доступе на сайте министерства.

Народное голосование по определению приоритетных направлений шести республиканских министерств на 2022 год проходит на портале госуслуг РТ до 7 декабря. Его участниками уже стали 24 тыс. человек. В итоге для каждого министерства будут определены от пяти до семи приоритетных целей на следующий год.