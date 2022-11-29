Лечение и обучение: какие налоговые вычеты оформляют татарстанцы

43% работающих татарстанцев сообщили, что оформляют налоговый вычет. Еще 44% опрошенных признались, что у них нет подходящих статей расходов, сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Еще 13% респондентов признались, что были бы рады оформить налоговый вычет, но не могут этого сделать из-за неофициального дохода. Чаще всего татарстанцы оформляют имущественный налоговый вычет, на втором месте по популярности – вычет по расходам на лечение и медикаменты, на третьем – вычет за обучение», – сказано в сообщении.

Реже всего опрошенные получают инвестиционный налоговый вычет или другие типы налоговых вычетов. Интересно, что женщины чаще мужчин оформляют налоговые вычеты за лечение и обучение. Имущественный вычет чаще других получают сотрудники в возрасте 35-44 лет. Среди тех, кто чаще всего компенсирует часть затрат на обучение, больше людей в возрасте 45-54 лет.