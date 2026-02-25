Лечат клетки тела, а не протез: как прорывной метод ортопедии спасает изношенные суставы

Вернуть возможность двигаться после крайней степени артроза или сильной травмы? Это не фантастика. Изобретатель от мира медицины, хирург-ортопед, доктор медицинских наук, профессор Арсен Бабаян рассказал «Татар-информу» об уникальном методе, который позволяет это сделать.





Нейрохирург и хирург-ортопед, доктор медицинских наук, профессор Арсен Бабаян

«Эффективнее всего помочь человеческому организму могут его собственные силы»

При тяжелых заболеваниях и травмах, когда консервативное лечение неэффективно, межпозвоночный диск или сустав разрушен, а качество жизни пациента снижено из-за боли и ограничения подвижности, врачи проводят эндопротезирование. Говоря простым языком, заменяют естественный диск или сустав на искусственный – металлический или керамический. Другой распространенный метод – остеотомия. Это операция, при которой кость разрезают с целью исправить ее форму или положение. Данные операции имеют тяжелый и долгий восстановительный период и далеко не всегда в результате бывают эффективными.

А могут ли собственные клетки организма восстановить поврежденные болезнью или травмой сустав, хрящ и сухожилие? Да, могут.

«По прошествии многих лет исследований я пришел к выводу, что эффективнее всего помочь человеческому телу могут его собственные силы, а именно – свойство регенерации. Этот процесс протекает в любом живом существе безостановочно, пока оно живо. Независимо от нашего образа жизни, одни клетки умирают, а другие появляются на их месте, сохраняя все структуры нашего организма. Стволовые клетки поступают в разные органы с помощью факторов роста и других клеток и веществ, превращаясь в клетки данной структуры. Области, куда поступление клеток и факторов роста редуцируется, дегенерируют», – объяснил «Татар-информу» нейрохирург и хирург-ортопед, доктор медицинских наук, профессор Арсен Бабаян.

Но и в том месте, где ткани дегенерируют, по словам врача, можно вновь запустить процесс восстановления путем регенерации, и тогда не понадобится устанавливать протез или разрезать кость. Именно на это и направлен метод, который разработал профессор Бабаян.

Юрген Тофт является основоположником метода восстановления хряща коленного сустава. Он наносил новые специальные повреждения в зоне пораженного участка, благодаря чему в течение приблизительно трех месяцев вырастал новый хрящ

«Мы специально наносим повреждения, чтобы помочь пациенту»

«К этой технологии меня привел многолетний исследовательский и практический опыт работы в медицине. Вообще регенеративная медицина берет свое начало в европейских клиниках. Мой учитель – профессор Юрген Тофт, врач из Мюнхена, – является основоположником метода восстановления хряща коленного сустава. Это метод-предшественник моим технологиям. Полностью разрушенный хрящ коленного сустава при артрозе крайней – четвертой степени замещается новым хрящом. Прежде считалось, что восстановление хряща невозможно. Тофт наносил новые специальные повреждения в зоне пораженного участка, благодаря чему в течение приблизительно трех месяцев вырастал новый хрящ», – рассказал врач.

Результатом многолетних испытаний и исследований стал авторский метод – микроинвазивная биологическая регенеративная аутологическая реконструкция. Метод активно используется с 2014 года. Он основан на трех принципах регенеративной хирургии:

минимальное повреждение здоровых тканей без разреза, только проколом; новые повреждения пораженных участков специальными техниками; трансплантация собственных регенеративных клеток и веществ в зону поражения.

Благодаря соблюдению этих принципов клетки и факторы, осуществляющие регенерацию, начинают процесс регенеративной реконструкции оперируемых структур.

«Я всегда стремился лечить натуральным образом, а не прибегать к протезированию. Уверен, что замена – это капитуляция. В чем суть нашей технологии? В пораженном месте мы специальными инструментами делаем микропроколы. Получается, что мы специально наносим небольшие повреждения, чтобы запустить новый кровоток и процесс регенерации. Также мы заведомо берем у человека жировую ткань и кровь, из которых извлекаем концентрат регенеративного комплекса клеток и веществ, который пересаживаем в поврежденное место. Пересаженные клетки, новый кровоток и новые специальные повреждения начинают построение новых тканей, регенеративно реконструируя структуры», – объяснил доктор.

Что важно, инструменты, которыми проводится уникальная операция, созданы и запатентованы профессором Бабаяном. Среди них сонографический рукав, который позволяет зафиксировать сонографический датчик, освобождая руки, облегчая работу хирурга и позволяя целеведущими устройствами выполнять сверхточные вмешательства.

Также им созданы специальные тонкие эндоскопы. Их диаметр – всего 2 миллиметра, тогда как обычно они в четыре раза больше. Чтобы сделать хирургический доступ обычным эндоскопом, нужно сделать разрез около полутора сантиметров. Двухмиллиметровый эндоскоп вводится только проколом через расширители без разреза, благодаря чему у пациента не остается операционных ран.

«Если бы мы делали разрез, то пересаженный регенеративный концентрат был бы израсходован на регенерацию хирургического доступа. Соответственно природе, регенеративный концентрат привлекается свежей раной, а не забытым телом дегенеративным участком. Чтобы доставить концентрат точно по адресу, нужно делать наоборот: хирургический доступ только проколом, а свежую рану – в дегенерированном участке», – объяснил Арсен Бабаян.

Результатом многолетних испытаний и исследований стал авторский метод – микроинвазивная биологическая регенеративная аутологическая реконструкция

Не пойдут ли у пациента метастазы?

На этапе разработки MIBRAR® у коллег доктора Бабаяна возник вопрос: не сделает ли метод хуже пациенту? У оперируемого может быть скрытая онкология, которую ненароком можно распространить по телу, пересаживая его собственные субстанции.

«Чтобы не допустить этого, мы создали специальную центрифугу. Наши исследования выявили, что удельный вес раковой стволовой клетки значительно больше, чем здоровой стволовой клетки. При вращении раковая стволовая клетка крови оказывалась на дне пробирки, а регенеративный концентрат сепарируется послойно сверху. К тому же у онкологической стволовой клетки слабая мембрана, и при включении специального режима она разрывается и уничтожается», – рассказал травматолог-ортопед.

По словам хирурга, эта центрифуга – единственная в своем роде имеющая допуск к применению для лечения людей, обладающая классом 2А.

На основании большого числа исследований и практического опыта европейские научные общества регенеративной медицины доказательно установили строгие законы для безопасного и эффективного лечения собственными ресурсами организма:

Аутологичность. Клетки медики берут только из тела оперируемого. Даже клетки его брата или сестры не подойдут. Сепарация (разделение неоднородных смесей на составляющие компоненты, – прим. ред.) должна быть только механической. Любое использование химии искажает или уничтожает действие регенеративного комплекса. Концентрат должен быть получен исключительно с помощью аппаратуры, у которой имеется специальный допуск и сертификация для выделения регенеративного концентрата для лечения человека. Клетки и другие факторы регенеративного концентрата можно применять исключительно в неизменном виде. Любые чужеродные воздействия с целью модификации клеток приводят к негативным последствиям. Трансплантируемые клетки должны размножаться только внутри человеческого тела. Размножение клеток в лабораторных условиях изменяет природу клеток и запрещено для обратной трансплантации в человеческое тело. Регенеративный концентрат должен быть исключительно свежим. Любая консервация клеток приводит к их видоизменению и запрещена к имплантации.

Система профессора Бабаяна выбирает для себя все самые эффективные достижения медицины, служащие регенерации человеческого организма, систематизируя и оптимизируя их

«Мы можем вылечить сразу несколько суставов, хрящей, связок»

В начале пути врачи активно воевали против подобных убеждений, признается Арсен Бабаян, но сегодня цифры говорят сами за себя. С помощью этого метода за 12 лет выполнено свыше 23 тысяч операций, и это число растет из-за их эффективности.

«Если раньше речь шла о том, что это невозможно, то на данном этапе из-за прорывного развития метода, спустя годы его успешного применения уже каждый хочет это делать. Поэтому в последние годы появились методы-подражатели, которые заявляют о том, что занимаются регенеративной медициной», – рассказал Арсен Бабаян.

Но, к сожалению, подобные методы делают это в отрыве от установленных фундаментальных законов регенеративной медицины, исключительно при строгом соблюдении которых возможен результат.

Среди преимуществ системы доктора Бабаяна:

отсутствие сложностей процесса, как при классических операциях;

отсутствие эндопротезов и других имплантов;

отсутствие необходимости в наркозе;

отсутствие постоперационных осложнений;

отсутствие побочных явлений;

отсутствие необходимости пребывания в стационаре;

﻿﻿отсутствие послеоперационной реабилитации;

обладает свойствами исцеления;

может применяться на различных тканях организма;

может применяться одновременно на различных пораженных участках тела;

отсутствие выпадения из повседневной жизни;

отсутствие противопоказаний;

отсутствие возрастных ограничений.

Операция может длиться от одного до трех часов. Ее продолжительность зависит от того, какой метод из системы будет применен, и от количества оперируемых областей.

«Специалисты уверены, что это медицина будущего. Метод не наносит никакого вреда и направлен на механизм исцеления тела – это два фундаментальных столба, на которых стоит наша разработка», – резюмировал профессор Бабаян.

Система профессора Бабаяна выбирает для себя все самые эффективные достижения медицины, служащие регенерации человеческого организма, систематизируя и оптимизируя их.

Выделены три основных критерия для достижения результатов регенеративной реконструкции, которые демонстрирует методика сегодня:

1. клинические критерии;

2. хирургические критерии;

3. биологические критерии.

Строгое соблюдение всех принципов и законов каждого из критериев системы сделало ее единственной, не имеющей аналогов в мировой медицине на сегодняшний день.

Фотографии предоставлены Арсеном Бабаяном