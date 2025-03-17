Лечащимся от ранений участникам спецоперации окажут бесплатную юрпомощь

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В среду, 19 марта, Государственное юридическое бюро Татарстана проведет прием по оказанию бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции, находящихся на лечении в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Прием будет организован по адресу: Казань, Оренбургский тракт, д. 138, корп. Б. Пришедшим будет предоставлена правовая помощь по различным вопросам, связанным с социальной защитой, пенсионным обеспечением, жилищными правами и другими юридическими аспектами, касающимися прав участников специальной военной операции и их семей.

Прием будут вести квалифицированные специалисты совместно с представителями ключевых государственных органов и общественных организаций, среди которых – Военный комиссариат РТ, Управление по вопросам миграции МВД по РТ, Нотариальная палата РТ, Адвокатская палата РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России.

Одной из ключевых задач Государственного юридического бюро Республики Татарстан <...> остается правовая поддержка наших бойцов и членов их семей. Участие в мероприятии позволит военнослужащим получить необходимую юридическую консультацию и помощь по различным вопросам в одном месте», – пояснили в Минюсте Татарстана.

Государственное юридическое бюро РТ было организовано по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее, 3 марта, Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.