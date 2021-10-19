Психолог: призыв блогера из РТ «лечь на час в могилу» безнравственен и деструктивен

Публикация татарстанского блогера Гузель Хуснутдиновой с призывом выкопать себе могилу и пролежать там целый час посреди ночи является деструктивной, безнравственной и может повлечь серьезные психологические травмы среди тех, кто согласится выполнить задание, считает практикующий психолог Ирэн Боброва.

«Само описание так называемого "задания" уже вызывает неприятные ощущения у любого человека. Если человек не имеет проблем с психикой, он просто перелистает эту информацию, потому что это неприятно и неприемлемо. А вот какой отклик это вызовет в сознании людей с проблемами с психологическим и психическим здоровьем, мы не можем знать, но явно ни к чему хорошему это не приведет», – отметила специалист.

Задание появилось в Instagram-аккаунте девушки в этот понедельник. Его суть заключается в том, чтобы выкопать себе могилу недалеко от кладбища и пролежать там с полуночи до часу ночи. Весь процесс должен снимать и транслировать в прямом эфире другой человек, чтобы подписчики могли видеть происходящее в режиме реального времени и задавать интересующие их вопросы. Блогер уверяет, что таким образом участники проекта смогут ощутить ценность жизни и ее скоротечность.

Однако практикующий психолог Ирэн Боброва убеждена в обратном. По ее словам, подобные деструктивные действия грозят участникам проекта серьезными психологическими травмами, проработать которые самостоятельно человек будет не в силах. Кроме того, опасность угрожает и обычным подписчикам девушки – как они воспримут такую неоднозначную информацию, предугадать сложно.

«Одни из самых активных пользователей социальных сетей – подростки. Для неустойчивой подростковой психики, у которой только идет формирование духовно-нравственных установок, такая информация – большой стресс. Да и потом, откуда знать, кто наткнется на эту информацию? А если человек болен депрессией? Для него и так вокруг все плохо, грустно и сумрачно, он может увидеть в этом призыве выход для себя…» – добавила Боброва.

Сама Гузель в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявила, что это задание – лишь часть масштабного проекта по продвижению блогеров, который стартовал еще в марте этого года. Каждый сезон проекта длится месяц, в нем принимают участие порядка десяти человек, которые должны беспрекословно выполнять задания девушки. По ее словам, проект позволяет участникам избавиться от страха общественного мнения и начать жить полной жизнью.

В начале каждой недели блогер публикует два задания, те, кто не сможет выполнить их к выходным, покидают проект, победители же получают ценные призы и большую аудиторию в социальных сетях.

Девушка рассказала, что среди заданий других сезонов были прыжки с парашютом, бритье головы на лысо, поход в магазин в нелепом костюме, танцы посреди Красной площади и многое другое. Однако, призналась Гузель, такого жесткого задания, как «час в могиле», еще не было.

Тем не менее, Ирэн Боброва уверена, что рассказы о личностном росте участников проекта – лишь красивые слова, за которыми скрывается жажда наживы. По словам специалиста, если человек находится в состоянии внутреннего конфликта и ему нужно перебороть какие-то страхи или зажимы – ему стоит обратиться к психологу. Подобные «игры» на устойчивость могут только усугубить ситуацию.

«Организаторы подобных проектов позиционируют их как некие тренинги личностного роста. На самом же деле, они полностью ломают личность человека и думают, что после этого он воспрянет и станет абсолютно новым человеком. Однако зачастую подобные действия приводят к обратному результату», – считает психолог.

По словам Гузель, пока ни один из участников проекта, которых на данный момент осталось шестеро, не отказался от выполнения задания. Некоторые из них уже начали подготовку и собираются «лечь в могилу» уже завтра.

«Очень сильная личность может справиться со стрессом, но сильная личность в гроб не полезет. Туда полезут те, кто надломлен, кто не видит другого выхода. Это напоминает деструктивные установки в сектах, когда личность разрушают через страх и вину», – заключила Боброва.