Лебеди с Городского озера Альметьевска отправились на зимовку

На каскаде прудов в Альметьевске обитают лебеди. Ежегодно с приходом осени сотрудники МУП «ГУАД» отлавливают их и перевозят в конноспортивную школу, чтобы птицы могли жить в комфортных условиях и не замерзнуть в холода. Здесь для них организован ежедневный рацион питания и уход.

Этим летом среди водоплавающих случилось пополнение: на Городском озере поселились ещё несколько лебедей.

Стоит отметить, что в тёплый летний период птицы питаются растительной пищей, которую легко могут добыть себе сами.

В связи с похолоданием сегодня лебедей поселили в просторных вольерах МАУ «КСШ», где они переждут зиму.

«В зимний период птицы кормятся комбикормом, стелька у них из опилок. Вода меняется по мере загрязнения, примерно два раза в день. Кормим один раз в день. Они неприхотливые, но разговорчивые. Черненькие — более разговорчивые», — прокомментировала замдиректора школы Гульнара Яруллина.

Здесь птицы зимуют четвёртый год подряд. Содержание из года в год не меняется.