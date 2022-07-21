Le Figaro: «Невиданные» санкции против РФ ведут к гибели Запада

Постоянно ужесточающиеся антироссийские санкции ведут Запад к гибели, пишет в статье для издания Le Figaro французский банкир Филипп Виллен. По мнению финансиста, перед вводом рестрикций власти должны были обсудить этот вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.

Санкции против России Виллен назвал «невиданными», отметив, что РФ остается важнейшей страной-поставщиком ресурсов. Одно из последствий санкций – подскочившие цены на энергоносители и, как следствие, рост расходов на отопление, транспорт. «Предприятия продолжают фиксировать резкий рост своих расходов. Стоимость энергии в Европе будет постоянно гораздо выше, чем где бы то ни было», – добавляет банкир.

«Шоковое» снижение уровня доходов в ЕС позволит начать политические дебаты, надеется Виллен. По его мнению, граждане и бизнес смогут оспорить решения «слепых» европейских властей, которые «ведут к гибели» Запад, отмечает автор.

Напомним, на фоне антироссийских санкций инфляция в западных странах заметно ускорилась. Так, в США, по данным зарубежных СМИ, она достигла 9,1% – это максимум с ноября 1981 года. На этом фоне растут цены на продовольствие и энергоносители.

Санкции против России западные страны ужесточили после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.