В Госдуме предложили укреплять брак через бесплатную раздачу земли

В Госдуме предложили новую форму поддержки российских семей: предоставление бесплатных земельных участков парам, состоящим в браке не менее десяти лет и имеющим ребенка. С такой инициативой выступили депутаты во главе с Леонидом Слуцким. Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство, сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, участок будет предоставляться с базовой инфраструктурой: возможностью подключения к инженерным сетям и подъездными дорогами. Владеющими землей на равных правах станут все члены семьи — как супруги, так и их дети.

«Мы считаем, что это не просто поддержка, а вклад в укрепление института семьи. Земля может стать основой для строительства родового дома, местом, где вырастают дети и сохраняется семейная традиция», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

По словам Леонида Слуцкого, такая мера поможет укрепить отношения между супругами и даже способствовать снижению количества разводов. «Это о базовых ценностях: построить дом, вырастить ребенка, посадить дерево — все это мы вкладываем в суть нашей инициативы», — прокомментировал он.