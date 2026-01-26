news_header_top
Экономика 26 января 2026 09:56

«Лазурные небеса» в Казани отремонтируют за полмиллиарда рублей

На ремонт фасада жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани направят 495 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства и реконструкции города Марат Самигулин на деловом понедельнике.

«Стоимость замены поврежденного БПЛА фасада – 495 млн рублей. Сложности заключаются в необходимости демонтажа фасада, являющегося внешней стеной жилых квартир», – заявил Самигулин.

Он добавил, что несмотря на эти сложности, в основном имущество жильцов во время проведения работ будет оставаться внутри квартир.

#Казань #ремонт #Деловой понедельник
