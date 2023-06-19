Лазерное шоу, запуск фонтана, рассвет на Каме: в Менделеевске состоится выпускной бал

23 июня в Менделеевске состоится выпускной бал, который станет началом новой взрослой жизни для 90 одиннадцатиклассников города и района. О программе выпускного вечера на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Раис Назипов.

Традиционно праздник пройдет во Дворце культуры им.С.Гассара. С 17.45 до 18.40 на площади перед дворцом состоится интерактивно-игровая программа с выпускниками и родителями.

До 19.00 запланирован проход по красной дорожке выпускников, администрации школ, родителей в концертный зал.

С 19.00 до 20.30 намечена торжественная часть, на которой школьникам вручат медали «За особые успехи» и благодарственные письма. Также в программе – концертные номера, лазерное шоу и запуск холодного фонтана.

Далее выпускники скажут ответное слово и исполнят финальную песню.

С 20.30 до 00.00 запланирован праздничный фуршет в зале торжеств ДК им. С.Гассара. С полуночи и до 01.45 пройдет дискотека. С 02.00 до 04.00 выпускники встретят рассвет на берегу реки Кама.

Замглавы администрации района Лейсан Галеева призвала уделить особое внимание вопросам безопасности детей и организовать вечер на достойном уровне.