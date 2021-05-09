Лазерное шоу, мелодии под духовой оркестр, парад и салют: как в Татарстане отметят 9 Мая

Главным местом празднования в Казани станет площадь Тысячелетия

Военный парад, тысячный хор, фестиваль детских духовых оркестров и праздничный фейерверк увидят жители и гости столицы Татарстана в День Победы, 9 Мая.

В 8.00 начнется торжественная церемония возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах, в 9.00 она продолжится в парке Победы.

Главным же местом празднования Победы станет площадь Тысячелетия.

В 10.00 здесь стартует прохождение войск Казанского гарнизона с участием военнослужащих, курсантов, кадетов и суворовцев, проедет боевая техника и танки Т-34 и ИС. Завершится парад исполнением песен военных лет сводным хором Казани. Параллельно на площади горожане смогут посмотреть выставку военной техники и передвижного музея стрелкового оружия.

В полдень в парке Победы пройдет фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы», а с 15.00 выступят творческие коллективы города.

В 18.00 для посетителей парка прозвучат танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении оркестра.

В 19.00 на площади Тысячелетия гостям праздника представят концерт от мастеров искусств, молодежных групп, а также тысячного хора «Поющая Казань». Концерт пройдет в формате народного караоке.

Завершатся мероприятия в 22.00 праздничным салютом. Лучшей точкой для просмотра станет также площадь Тысячелетия.

Театрализованное представление «Салют Победы» покажут челнинцам

Праздничные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Набережных Челнах начнутся с церемонии возложения цветов в 8.30 в сквере имени Мусы Джалиля.

В 9.00 у мемориального комплекса «Родина-мать» стартует вахта памяти, а в 9.30 — праздничный развод караулов карабинеров кадетской школы имени Н. Кайманова.

В 10.00 начнется торжественный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

Также в Набережных Челнах состоятся праздничные концерты, будет работать полевая кухня.

В 11.00 мероприятие начнется на набережной Тукая, в полдень — на бульваре Энтузиастов и в парке Победы.

В 16.00 на майдане парка Прибрежный начнется театрализованное представление «Салют Победы».

В 22.00 здесь же прогремит праздничный салют.

Выставку военной техники и шествие флага Победы проведут в Альметьевске

Праздничные мероприятия в Альметьевске организуют от площади Ленина до Молодежного центра в формате народных гуляний, которые пройдут с десяти утра до десяти вечера.

В течение 12 часов на площади Ленина абсолютно для всех доступна локация «День Победы» с концертно-театральной программой, работой торговых рядов, точками питания.

В 10.00 начнется возложение цветов на мемориальном комплексе «Вечный огонь». В это же время на площадке за драмтеатром откроется школьный фестиваль «Победный май», который будет продолжаться до 17.00.

«На конкурс заявлено 400 номеров, из них отобрали 249 номеров в номинациях „Художественное слово“, „Вокал“, „Хореография“», — сообщила замруководителя исполкома Альметьевского района по социальным вопросам Светлана Лаптева.

С 10.00 до 17.00 заработает городская гостиная «Страницы Победы» — на общественном пространстве от улицы Джалиля до Молодежного центра расположится ярмарка ремесленников, тематические выставки краеведческого музея и картинной галереи, выступят молодые поэты и барды города, артисты драмтеатра, состоятся мастер-классы, арт-сабантуй.

С 10.00 до 17.00 на площадке возле Молодежного центра всех желающих примет «Парк Победы», где можно ознакомиться с выставкой военной техники и посмотреть концертную программу.

Также с 10.00 до 17.00 посетителей примет площадка «Фронтовая каша» — жители и гости Нефтеграда увидят экспозицию военно-промышленной техники от клуба «8 миля» и военно-патриотических организаций, там же можно продегустировать полевую кашу, поиграть с детскими аниматорами и сделать снимки на память в специально организованной фотозоне.

С 15.00 до 16.00 состоится шествие флага Победы, которое будет сопровождаться ротой почетного караула из числа студентов Альметьевского политехнического колледжа и волонтеров молодежного комитета от площади ДК «Нефтьче».

В 18.55 альметьевцы присоединятся к всероссийской минуте молчания на площади Ленина.

Праздничный салют прогремит в 22.00 напротив площадки Альметьевского татарского драмтеатра.

Для бугульминцев организуют три праздничных концерта

Празднование 9 Мая в Бугульме начнется в 8.00 с возложения цветов к Мемориалу памяти в парке культуры и отдыха по улице Красноармейская, стеле 352-й стрелковой дивизии, мемориалу Вечной Славы.

В 9.45 на площади у Дома техники состоится торжественное мероприятие «Равнение на Победу!», праздничный парад.

На 15.00 запланировано сразу две концертные программы. В парке культуры и отдыха по улице Ленина состоится концерт «Солнце Победы» с участием детской художественной самодеятельности Дворца школьников.

В парке культуры и отдыха по улице Красноармейская пройдет концертная программа «Звенит Победой май цветущий!» с участием творческих коллективов детской школы искусств.

Празднование Дня Победы продолжится в 19.00 на площади Дома техники праздничным концертом «Славим Весну и Победу».

Завершится программа на площади возле Дома техники праздничным фейерверком в 21.00.

Для чистопольцев споют барды и дети

Насыщенная праздничная программа также ждет чистопольцев 9 мая. Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, начнутся с торжественного митинга в 10.00, который по традиции состоится на центральной площади.

Потом празднование продолжится в Скарятинском саду. В 10.30 начнется концертная программа «Сердцем к подвигу ты прикоснись!», в 16.00 — вечер бардовской песни «Уездный город празднует Победу».

В 17.00 чистопольцы смогут присоединиться к праздничной программе «Дети поют о войне и мире», в 18.00 состоится торжественный концерт «В 6 часов, после войны...».

Завершится празднование Дня Победы в 20.00 праздничным салютом.

«Любимые мелодии» под духовой оркестр услышат зеленодольцы

День Победы в Зеленодольске начнется в 9.00 с легкоатлетической эстафеты. Сбор всех желающих — на улице Ленина.

В 10.00 для жителей и гостей Зеленодольска возле спортивного комплекса «Авангард» состоится праздник «Память народная» — тематический пролог-митинг с торжественным прохождением парадных расчетов кадетов, школьников, студентов, сотрудников МВД, МЧС, морской части.

В 11.00 в парке Победы пройдет возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь».

С 12.00 до 16.00 празднование Дня Победы переместится на городское озеро, сцену около детской музыкальной школы, спортивный комплекс «Авангард». Зеленодольцы смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, посетить выставку детских работ «Открытка ветерану», посмотреть концерт и показательные выступления судомоделистов, награждение победителей легкоатлетической эстафеты.

С 12.00 до 14.00 зеленодольцам представят танцевальную программу «Победа. Музыка. Весна» и литературно-историческую викторину «1418 дней», а с 14.00 до 16.00 можно будет послушать и станцевать «Любимые мелодии» в сопровождении ветеранских коллективов и духового оркестра.

Не обошлось в этом году и без автопробега «Маршрутами Победы». Начнется он в 15.00 с въездной стелы и проследует до городского озера с остановками возле развлекательного комплекса «Джумба» и гостиницы «Тернополь». Также в этот праздничный день будут работать торговые точки, полевая кухня, в 19.00 состоится театрализация и концерт от творческих коллективов города.

Завершит День Победы в Зеленодольске праздничный салют в 22.00.

Гала-концерт конкурса хоров «Весна Победы» состоится в Елабуге

Празднование 76-й годовщины Победы в Елабуге начнется у Мемориала памяти в 10.15 с церемонии возложения цветов к стеле, посвященной труженикам тыла, бюстам Героев, Вечному огню.

В 11.00 на стадионе «Молодежный» елабужане смогут посмотреть театрализованное представление «Эхо Победы», парад учебных заведений города, выставку военной техники, попробовать солдатскую кашу.

В 12.30 начнется гала-концерт победителей муниципального конкурса хоров «Весна Победы», а в 13.30 — трансляция военных фильмов.

В 13.00 в Александровском саду откроется концертная программа «В городском саду играет духовой оркестр...», в это же время в парке «Чебурашка» прозвучит концерт «Победа с нами», а в сквере «Сад у дома» — «Спасибо Деду за Победу».

В 16.00 болельщиков приглашают на Центральный стадион на первенство Республики Татарстан по футболу среди команд первой лиги «Нижнекамскнефтехим — Алабуга».

В 18.00 на стадионе «Молодежный» состоится еще одна праздничная концертная программа, в 20.30 елабужане поучаствуют во всероссийской акции «Свеча Памяти», а в 21.00 посмотрят праздничный салют.

Фестиваль «Победная весна», Рустам Асаев и группа «Виктор» порадуют нижнекамцев

Праздничные мероприятия в Нижнекамске начнутся в 9 утра с концертной программы на площадке у Дома народного творчества.

В 10.00 напротив монумента Победы состоится торжественный митинг и традиционный парад, где примут участие парадные расчеты школ города, средне специальных и высших учебных заведений, силовых структур и общественных военно-патриотических организаций.

Большой праздничный концертный марафон продлится у Дома народного творчества с участием творческих коллективов и артистов Нижнекамска до 14.00.

Народный фестиваль «Победная весна» будет проходить на этой же площадке с 18.00 до 20.00.

В 20.00 на сцену выйдет звезда татарской эстрады Рустам Асаев, а в 21.00 запланировано выступление группы «Виктор».

Кульминацией праздника станет салют в 22.00. По традиции, горожане города смогут посмотреть праздничный салют у монумента Победы.

Для бавлинцев впервые устроят лазерное шоу

Праздник 76-й годовщины Победы в Бавлах начнется в 9.00 на площади Октября торжественным парадом и митингом. На площади Победы с 10.00 до 11.00 будет организована работа интерактивных площадок.

В 11.00 все желающие присоединятся к легкоатлетическому кроссу «Километры Победы».

В 17.00 на площади Октября откроется музей под открытым небом «Выставка военной техники», заработает полевая кухня, состоится акция «Победный марш — вальс Победы» при участии духового оркестра под управлением В. А. Калашникова.

С 18.00 начнутся концертные программы, в которых примут участие артисты из Бавлинского района РТ, а также из столицы Татарстана. Бавлинцев поздравят фольклорный ансамбль «Бермянчек», певцы Марина Карпова и Виль Усманов.

На 20.45 запланировано лазерное шоу, а в 21.00 залпы праздничного салюта озарят вечернее небо.

«В городе в честь празднования Дня Победы впервые состоится лазерное шоу. Специально для шоу в Бавлы приглашены гости из Москвы», — сообщили ИА «Татар-информ» в организации «Бавлы-горсервис».

Болгарцы присоединятся к всероссийской акции «Сад памяти»

Празднование Победы в Болгаре Спасского района РТ также пройдет на нескольких площадках. Традиционно среди образовательных организаций района состоится легкоатлетическая эстафета. Забег пройдет по улицам Пионерская — Нагаева — Ленина — Хирурга Шеронова.

Всероссийская акция «Сад памяти» затронет две площадки. В парке славы жители высадят 12 голубых елей по количеству погибших в военных действиях спасских ребят. По улице Смирнова возле «Визит-центра» Болгарского музея-заповедника высадят обычные ели.

В 10.00 на центральной площади Болгара состоится парад военной техники, а с 19.00 до 20.30 запланирован праздничный концерт и салют.

Кросс Победы на родину Героя СССР Григория Романова пробегут аксубаевцы

В День Победы в поселке Аксубаево стартует традиционный открытый легкоатлетический пробег Аксубаево — Кривоозерки — на родину Героя Советского Союза Григория Романова.

Участниками кросса станут юноши и девушки от 2003 года рождения и моложе и мужчины и женщины в возрасте до 50 лет и старше. Забег организован согласно программе оргкомитета по празднованию Дня Победы в ВОВ.

Общий старт для всех участников состоится на площади Ленина, промежуточным финишем станет Аксубаевский техникум. Основной старт на перекрестке автодороги Аксубаево — Нурлат, финиш — село Кривоозерки, возле памятника участникам Великой Отечественной войны.

Дистанции включат забег на 3 и на 14,7 километра. Регистрация спортсменов будет проходить с девяти утра в Молодежном центре.