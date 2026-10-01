Лев Лазарев выиграл короткую программу на чемпионате Москвы

Фото: fsrussia.ru

Российский фигурист Лев Лазарев стал лучшим в короткой программе на чемпионате Москвы.

Судьи оценили его выступление в 98,35 балла. Спортсмен исполнил четверной флип в каскаде с тройным тулупом и тройной аксель, а также четверной лутц с недокрутом. Для Лазарева эти старты стали первыми на взрослом уровне.

Второе место с отрывом почти в 10 баллов занял Иван Конихин — 89,89 балла. Замкнул тройку лидеров Роман Савосин с результатом 88,00 балла.

Чемпионат Москвы проходит с 1 по 4 октября в ледовом дворце «Навка Арена». Фигуристы соревнуются во всех четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.