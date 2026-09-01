Лазарев рассказал о прибытии в Бангкок на этап юниорского Гран-при

Фото: телеграмм-канал фигуриста

Российский фигурист Лев Лазарев сообщил о прибытии в Бангкок (Таиланд) для участия в третьем этапе юниорского Гран-при ISU – 2026.

В своем Telegram-канале спортсмен опубликовал видео, в котором рассказал, что уже получил футболки и прошел аккредитацию.

Напомним, в августе Лазарев одержал победу на первом этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане.

Тогда российские фигуристы выиграли все четыре вида программы. Тот турнир стал первым международным стартом под эгидой ISU для россиян за пять лет.