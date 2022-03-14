Лавстори Ушковых и исповедь натурщицы: выпущен самый женский номер журнала «Казань»

В стенах Дома актера имени Салимжанова прошел традиционный концерт — презентация нового выпуска журнала «Казань».

«Город женщин» — так обозначен первый весенний выпуск журнала «Казань» в 2022 году. «Хотелось чего-то жизнеутверждающего, весеннего», — объяснила выбор темы нынешнего выпуска главный редактор издания Альбина Абсалямова.

Именно женщина и ее натура ассоциируются с пробуждением природы от долгой и холодной зимы. Авторы журнала решили попытаться раскрыть мир женщины, «взглянув» на нее с разных ракурсов.

В выпуске словно противопоставляются разные жизни и судьбы, такие же переменчивые, как сама женская натура. В журнале можно найти историю исполнительного директора Казанского камерного оркестра La Primavera Ульяны Луговцевой, реализовавшей себя не только в профессии, но и в самой традиционной роли любой женщины — счастливой жены и матери пятерых детей. И сразу после — роковую лавстори, развернувшуюся в Доме Ушаковых. В этой истории нет хэппи-энда, а только горькое разочарование некогда без памяти влюбленных друг в друга людей.

«Женская красота — самое мощное оружие земли. Иногда полезно об этом напомнить, что и сделали авторы журнала. Признаюсь, читал с упоением. Всем советую!» — поделился впечатлениями генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Тему восприятия обнаженной натуры в фотографии авторы журнала тоже затронули. Почему в России так неудобно говорить об интимных вопросах и принимать собственное тело? В какой момент обнаженное тело на фото стало ассоциироваться с порнографией и пропагандой разврата? На эти и другие вопросы можно найти ответы на страницах журнала.

Пожалуй, одним из самых интригующих материалов носит название «Казанские жрицы любви полтора столетия назад». Он объясняет, каким был кодекс продажи любви и «путь к свободе».

«В этом номере практически нет ограничений: мы читаем вслух чувственные стихи, говорим о фото в жанре ню (и показываем их!), разгадываем картины казанских художников с обнаженной натурой (а заодно выясняем, как она помогает будущим живописцам в учебном процессе), слушаем исповедь натурщицы, узнаем сенсационные подробности о любви и ненависти в доме Ушковых, знакомимся с… городскими жрицами любви минувших лет и местами их обитания — но это, конечно же, далеко не всё», — объяснила сама Абсалямова.

Она также поделилась, что апрельский номер продолжит исследовать город, но без розовых очков. На страницах журнала читатель погрузится в «темную» сторону города: кто такие инфоцыгане и «голые короли» в искусстве, что такое лженаука, казанские пирамиды и исторические аферисты.