Лавров: ЕС и НАТО создают современную коалицию для войны с Россией

Европейские страны объединяются против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он отреагировал на предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в Евросоюз, передает РИА Новости.

События вокруг решения о признании Украины и Молдавии кандидатами на членство в ЕС Лавров сравнил с началом Второй мировой войны, когда Гитлер собрал под свои знамена «значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза».

«Вот сейчас так же, в том числе, и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», — сказал дипломат, выступая на брифинге в Баку по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.

Политику ЕС он вновь назвал русофобской, отметив, что не рассчитывает, что это «каким-то образом рассосется» в обозримом будущем. «Это путь, который европейцы выбрали», — констатировал глава дипведомства.

Накануне ЕС на саммите одобрил статус кандидата Молдавии и Украине. Кроме того, почти сразу после того, как 24 февраля Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине, Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите альянса в Мадриде 28–30 июня.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. После этого Соединенные Штаты, страны ЕС, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию и начали оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.