Лавров заявил о планах США взять под контроль «Северные потоки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты, по его оценке, намерены установить контроль над газопроводами «Северный поток». Его слова приводит «ТАСС».

Глава МИД напомнил, что подрыв «Северных потоков», по версии российской стороны, осуществили украинские диверсанты при поддержке западных спецслужб. При этом, как отметил Лавров, произошедшее не получило осуждения со стороны западных стран, включая Францию и Германию. По его словам, Берлин фактически смирился с произошедшим, несмотря на ущерб собственным интересам.

Также Лавров сообщил, что в США, по его словам, уже звучат заявления о намерении взять «Северные потоки» под свой контроль.