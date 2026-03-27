Экономика 27 марта 2026 12:50

Лавров заявил о планах США взять под контроль «Северные потоки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты, по его оценке, намерены установить контроль над газопроводами «Северный поток». Его слова приводит «ТАСС».

Глава МИД напомнил, что подрыв «Северных потоков», по версии российской стороны, осуществили украинские диверсанты при поддержке западных спецслужб. При этом, как отметил Лавров, произошедшее не получило осуждения со стороны западных стран, включая Францию и Германию. По его словам, Берлин фактически смирился с произошедшим, несмотря на ущерб собственным интересам.

Также Лавров сообщил, что в США, по его словам, уже звучат заявления о намерении взять «Северные потоки» под свой контроль.

#газопровод #Сергей Лавров
В топе
Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

26 марта 2026
Чернышенко указал на значение синергии ОЭЗ «Алабуга» и центра «Алабуга Политех»

Чернышенко указал на значение синергии ОЭЗ «Алабуга» и центра «Алабуга Политех»

26 марта 2026
