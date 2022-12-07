Лавров заявил о неспособности Европы защитить свои интересы

Европейские страны пока не могут защитить свои интересы, итоги визита французского президента Эмманюэля Макрона в Соединенные Штаты это подтверждают. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на международном форуме «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

«То, что в Европе есть интересы, которые не совпадают с интересами США — это очевидно, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. — То, что Европа не может эти интересы защитить, по-моему, пока это тоже медицинский факт».

По словам Лаврова, «подкрепляют» его в этом мнении «итоги либо отсутствие таковых визита Макрона в Вашингтон».

Французский лидер побывал с официальным визитом в Штатах с 29 ноября по 2 декабря. Он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом, обсудил ситуацию на Украине, а также вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе.