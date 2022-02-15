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Ру Тат
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Политика
15 февраля 2022  20:16

Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики США и их союзников

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Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Стороны обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства. 

«С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности», — отмечается в сообщении. 

Сергей Лавров подчеркнул недопустимость агрессивной риторики, которую нагнетает Вашингтон и его ближайшие союзники. Министр призвал собеседника к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов, поставленных Россией, с акцентом на принцип неделимости безопасности.

#Сергей Лавров
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