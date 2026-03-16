news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 16 марта 2026 13:08

Лавров заявил о молчании США по ДСНВ

Читайте нас в
Телеграм

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в области контроля над вооружениями складывается непросто. Американская сторона не отреагировала на инициативу России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, 5 февраля 2026 года действие российско-американского договора прекратилось. Выдвинутое президентом Владимиром Путиным предложение о добровольном соблюдении сторонами центральных количественных ограничений, заложенных в ДСНВ, осталось без ответа со стороны США. Соответствующее заявление министр сделал в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

#Сергей Лавров #США #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

15 марта 2026
Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

16 марта 2026
Новости партнеров