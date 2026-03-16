Лавров заявил о молчании США по ДСНВ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в области контроля над вооружениями складывается непросто. Американская сторона не отреагировала на инициативу России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, 5 февраля 2026 года действие российско-американского договора прекратилось. Выдвинутое президентом Владимиром Путиным предложение о добровольном соблюдении сторонами центральных количественных ограничений, заложенных в ДСНВ, осталось без ответа со стороны США. Соответствующее заявление министр сделал в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.