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Лавров заявил о готовности РФ к общению с администрацией Трампа
Российская сторона готова к общению с новой администрацией США, которая приступит к работе после вступления в должность победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«(Президент РФ Владимир) Путин на "Валдае" сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне», – приводит слова министра РИА Новости.
В США 5 ноября состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат-республиканец Днальд Трамп. Он набрал более 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Избранный глава государства вступит в должность в январе следующего года. Трамп уже занимал президентский пост с 2017 по 2021 год.
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