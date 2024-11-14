Лавров заявил о готовности РФ к общению с администрацией Трампа

Российская сторона готова к общению с новой администрацией США, которая приступит к работе после вступления в должность победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«(Президент РФ Владимир) Путин на "Валдае" сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне», – приводит слова министра РИА Новости.

В США 5 ноября состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат-республиканец Днальд Трамп. Он набрал более 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Избранный глава государства вступит в должность в январе следующего года. Трамп уже занимал президентский пост с 2017 по 2021 год.