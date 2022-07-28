Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС

В ожидании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) страны, желающие присоединиться к ней или стать наблюдателями, выстраиваются в очередь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной», — отметил глава ведомства на Совете министров иностранных дел ШОС в Ташкенте.

ШОС должны стать ведущей силой отстаивания международной справедливости и стабилизировать международную и региональную обстановку, считает глава МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.

Напомним, саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде. Международная организация создана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.