Лавров заявил, что встречи в нормандском формате 11 ноября не будет

Встречи «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не будет, а новая возможная дата пока не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа, передает ТАСС.

«Одиннадцатого ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», — отметил Лавров.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предлагал провести встречу 11 ноября, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Министр иностранных дел РФ пояснил, что 29 октября Москва направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной встречи руководителей МИД, где обозначены ключевые проблемы, связанные с путями урегулирования конфликта в Донбассе. Однако 30 октября глава МИД Франции сообщил, что еще не успел ознакомиться с документом.

По словам Лаврова, Россия ждет конкретной реакции на свои предложения и не заинтересована в «показушных выступлениях» на камеры. К тому же, добавил он, 11-го числа в Москве у него запланирована «очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран».