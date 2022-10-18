Лавров заявил, что у РФ нет смысла и желания сохранять прежнее присутствие на Западе

Власти России не видят смысла сохранять прежнее присутствие в государствах Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу, сообщает пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Не имеет смысла и нет желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений», — поделился своим видением ситуации глава МИД.

«Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — добавил Лавров.

При этом министр уверен, что страны Азии, Африки, Латинской Америки, напротив, нуждаются в дополнительном внимании. Дело в том, что для поддержки бизнеса, совместных культурных, гуманитарных и образовательных проектов необходимо дипломатическое сопровождение.

В связи с этим дипломат констатировал, что сейчас МИД проводит географическую переориентацию своей деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате ведомства.

Отношения России с большинством стран Запада резко ухудшились из-за специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. Операция началась 24 февраля текущего года, 21 сентября глава государства объявил о проведении частичной мобилизации.