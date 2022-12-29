Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем говорить на основе «формулы мира» Зеленского
Вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским, Россия не намерена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, Киев своими действиями подтверждает, что не готов к диалогу.
«Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — цитирует его РИА Новости.
При этом Лавров вновь подчеркнул, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта, и сразу после начала военной спецоперации Зеленский проявлял инициативу решать конфликт за столом переговоров. В итоге Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, которые показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно, напомнил министр.
«Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», — добавил Лавров.
Напомним, переговоры российской и украинской делегаций завершились на этапе согласования итогового документа с конкретными предложениями по урегулированию конфликта, переданного киевской стороне на очной встрече в Стамбуле. Однако Зеленский заявил, что документа не видел, а позднее по его указу Украина из переговоров вышла. В начале октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.