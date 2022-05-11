Лавров заявил, что продовольственные проблемы в мире — результат западных санкций

Проблемы с продовольствием в мире связаны исключительно с санкциями стран Запада, а Россия никак не влияет на текущую ситуацию. Своим видением проблемы поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Наши действия никоим образом не влияли, не могут влиять на те проблемы, о которых сейчас упомянули и которые были созданы исключительно запретами, незаконными санкциями, которые были введены западными странами», — заявил дипломат после переговоров с представителями властей Омана.

При этом, по мнению главы МИД РФ, руководство России имеет полное понимание того, как жить дальше в условиях санкционного давления.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого западные страны начали ужесточать санкции против России. Многие компании остановили деятельность на территории страны.