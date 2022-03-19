Лавров заявил, что поведение Запада подтверждает его ненадежность

Поведение Запада демонстрирует его ненадежность, даже если исключить ситуацию с Украиной. Об этом в беседе с финалистами трека «Международный» конкурса «Лидеры России» рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Даже абстрагируясь от ситуации с Украиной, от ситуации с санкциями, просто поведение Запада подтверждает его ненадежность ни как части света, где генерируются основные валюты, ни как партнеров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы. Просто своруют», — цитирует министра РИА Новости.

Лавров напомнил, что Запад ужесточил санкции против России, в том числе затронувшие банки и предприятия из РФ. К тому же часть зарубежных компаний заявила об уходе с российского рынка либо приостановке деятельности.

Причиной ввода антироссийских санкций стало признание независимости ДНР и ЛНР, а также спецоперация на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.