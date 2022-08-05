Лавров не увидел желания Блинкена поговорить с ним на полях АСЕАН в Камбодже

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним во время министерской встречи АСЕАН в Камбодже. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Блинкен будет пытаться обсудить с российским министром иностранных дел вопрос об обмене заключенными, и если у него «будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».

«Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», — ответил на это заявление глава МИД.

Также в ходе встречи министров иностранных дел Лавров напомнил Блинкену об участии США в украинском конфликте.

«Ничего нового наши американские коллеги и некоторые из их ближайших партнёров не сказали. Мы им напомнили, как все происходило и какую подрывную и провокационную роль сыграли американцы, натовцы в создании в течение долгих лет той ситуации, которая сделала проживание русских на Украине невыносимым», — сказал глава МИД РФ, отметив, что госсекретарь США впервые за многие годы сослался на Устав ООН, хотя до этого американцы говорили только о «миропорядке, основанном на правилах».