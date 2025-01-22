news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Политика 22 января 2025 15:25

Лавров назвал условие урегулирования конфликта на Украине

Договор по урегулированию конфликта на Украине должен быть таким, чтобы его не могли нарушить. То есть, в нем надо прописать надежные юридические гарантии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — цитирует министра газета «Известия».

Лавров добавил, что Россия ознакомила коллег с последними событиями вокруг урегулирования кризиса на Украине. Причем, Москва по-прежнему идет к достижению целей СВО и устранению коренных причин кризиса.

Более того, в Европе и Соединенных Штатах все больше понимают, что без этого не разрешить конфликт, подчеркнул Лавров.

Напомним, сегодня министр иностранных дел России провел переговоры с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. По итогам переговоров Лавров принял участие в пресс-конференции.

#Сергей Лавров #Украина #Мир #договор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

21 января 2025
Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

21 января 2025