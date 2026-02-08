news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 8 февраля 2026 21:47

Лавров заявил, что дело Эпштейна обнажило лицо глубинного коллективного Запада

Читайте нас в
Телеграм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в педофилии, показало истинное лицо глубинного коллективного Запада. Интервью с главой МИД вышло в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, передает «ТАСС».

По словам Лаврова, этот случай продемонстрировал, каким образом формируется власть в западных странах. Он отметил, что сегодня за действиями Запада стоит не просто отдельное государство, а своего рода «глубинный союз», который пытается управлять не только всей Западной цивилизацией, но и миром в целом.

#Сергей Лавров
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

7 февраля 2026
Радик Кудояров: «Мы увидели, что история Мусы Джалиля проникает зрителю под кожу»

Радик Кудояров: «Мы увидели, что история Мусы Джалиля проникает зрителю под кожу»

8 февраля 2026