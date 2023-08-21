Лавров заявил, что БРИКС может стать одной из опор полицентричного миропорядка

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БРИКС может выступить в роли надежной опоры справедливого полицентричного порядка, формирующегося в мире, но не собирается становиться новым «коллективным гегемоном». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Попытки „коллективного Запада“ повернуть эту тенденцию вспять во имя сохранения собственной гегемонии имеют прямо противоположный эффект. Мировое сообщество устало от шантажа и давления со стороны западных элит, от их колониальных, расистских замашек», — поделился своим пониманием ситуации дипломат в статье для южноафриканского журнала «Убунту».

Говоря о целях объединения стран — членов организации, глава российского МИД упомянул укрепление потенциала Нового банка развития, улучшение состояния валютных резервов и платежных механизмов, а также повышение значимости национальных валют во взаимных расчетах. По его мнению, БРИКС, работая вместе, смогла сформировать культуру диалога, базирующуюся на уважении интересов всех государств-партнеров и равенстве.