Все чаще звучащие предложения по урегулированию конфликта на Украине несерьезны и не учитывают точку зрения России. Фактически Запад ожидает от нее капитуляции, хотя и все больше осознает, что одержать победу над ней не получится. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после совещания России — АСЕАН и встречи министров стран — участниц Восточноазиатского саммита.

«Я не считаю необходимым комментировать многочисленные идеи, которые сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение России и в условиях, когда Запад все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Москва по-прежнему готова вести честный диалог. Однако он должен учитывать текущие реалии, такие как присоединение к РФ четырех новых субъектов, соответствующие поправки к Конституции. Также Россия выступает за прекращение существования киевского режима, который нацелен на истребление русского меньшинства. Идеи украинских властей несут нацистский характер.

Тем не менее Запад игнорирует эти условия, выдвигая собственные предложения.

«Ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход, и по сути дела в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений», — заключил глава российского МИД.