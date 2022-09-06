Лавров: Запад вопреки «продуктовой сделке» не пускает на рынки российское продовольствие

Западные страны не снимают с России санкции, которые препятствуют поставкам российского продовольствия на мировые рынки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Это происходит вопреки заключенной в Стамбуле сделке, которая подразумевала открытый доступ на рынки российских удобрений и зерна.

«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», – приводит слова главы дипведомства РИА Новости.

Сейчас, по его словам, Москва активно работает с ООН, чтобы оговоренные в Стамбуле обязательства были выполнены.

Напомним, поставки российской пшеницы за рубеж в июле и августе сократились на 22% по сравнению с прошлым годом. Их общий объем составил 6,3 млн тонн. Причем такая ситуация возникла несмотря на то, что Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в мае спрогнозировал рекордный урожай зерна.

Так называемую «продуктовую сделку» Россия заключила с Турцией и ООН 22 июля. Соглашение подразумевает снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки и позволяет обеспечить вывоз украинского зерна.